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Помпео прилетел в Саудовскую Аравию разрабатывать план сдерживания Ирана

Помпео прилетел в Саудовскую Аравию разрабатывать план сдерживания Ирана
05:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Помпео намерен создать коалицию по сдерживанию Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео будет работать над созданием коалиции по сдерживанию действий Ирана, сообщил в среду в своем Twitter сопровождающий его в поездке в Саудовскую Аравию журналист американского телеканала ABC News.

По его данным, перед посадкой в саудовском городе Джидда Помпео заявил, что он будет "работать над созданием коалиции для разработки плана по сдерживанию" Ирана и "использованием инфраструктуры и ресурсов таким образом, чтобы такие атаки были менее успешными".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

Ожидается, что он проведет встречу с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и обсудит с ним недавние атаки на объекты саудовской нефтяной компании Aramco.

США определили места на территории Ирана, откуда производилась атака на саудовские НПЗ

Ранее в среду представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики заявил, что Иран причастен к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а само нападение произведено с северного направления, где, в частности, находится и Иран, а не с юга, со стороны Йемена, где действуют боевики-хуситы, взявшие на себя ответственность за атаки.

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Иран, Саудовская Аравия, Майк Помпео, Мухаммед бен Салман.
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