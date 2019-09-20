Стрельба в Вашингтоне: есть пострадавшие

Новости мира:В результате инцидента еще пять человек получили ранения, двое из них - в критическом состоянии.

В Вашингтоне вечером 19 сентября по местному времени произошла стрельба, в результате которой погиб ребенок.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на полицию.

В результате инцидента еще пять человек получили ранения, двое из них - в критическом состоянии.

Подозреваемый пока не задержан, мотивы преступления выясняются.

"Детективы опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер видеонаблюдения", - отметил представитель полиции.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел на расстоянии около двух миль от Белого дома.

Напомним, в результате стрельбы на станции метро в Сиэтле один человек был убит, двое ранены.