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Стрельба в Вашингтоне: есть пострадавшие

Стрельба в Вашингтоне: есть пострадавшие
10:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:В результате инцидента еще пять человек получили ранения, двое из них - в критическом состоянии.

В Вашингтоне вечером 19 сентября по местному времени произошла стрельба, в результате которой погиб ребенок.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на полицию.

В результате инцидента еще пять человек получили ранения, двое из них - в критическом состоянии.

Подозреваемый пока не задержан, мотивы преступления выясняются.

"Детективы опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер видеонаблюдения", - отметил представитель полиции.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел на расстоянии около двух миль от Белого дома.

В Киеве хозяин дома стрелял в спасателей, когда те тушили пожар

Напомним, в результате стрельбы на станции метро в Сиэтле один человек был убит, двое ранены.

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Вашингтон, Полиция, Стрельба, Погибшие, Раненые.
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