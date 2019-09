Мэр Нью-Йорка сообщил о завершении своей президентской кампании

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально объявил о завершении своей президентской кампании в демократическом лагере на выборах 2020 года, пообещав и дальше оставаться в политической борьбе.

Об этом он заявил в пятницу — сначала в прямом телеэфире, а затем на официальной Тwitter-странице.

"Это правда, я снимаю свою кандидатуру на пост президента. Но наша борьба от имени работающих людей далеко не закончена", - написал мэр американского мегаполиса.

Он также заверил, что продолжит работу на посту главы Нью-Йорка и остается привержен принципам Демократической партии и ее прогрессивным идеям.

It’s true: I’m ending my candidacy for president. But our fight on behalf of working people is far from over. https://t.co/wlqhNmcZLv

— Bill de Blasio (@BilldeBlasio) September 20, 2019