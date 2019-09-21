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США и Китай на торговых консультациях договорились о новом их раунде

США и Китай на торговых консультациях договорились о новом их раунде
15:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:По итогам двухсторонних консультаций замминистров США и Китая достигнута договоренность о 13-м раунде этих консультаций.

В Вашингтоне в четверг и пятницу прошли торговые консультации между КНР и США на уровне заместителей министров.

Об этом сообщает Синьхуа.

"19-20 сентября в Вашингтоне состоялись торговые консультации Китая и США на уровне замминистров, в ходе которых стороны обсудили торгово-экономические вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также детально обсудили подготовку к 13-му раунду торгово-экономических консультаций Китая и Соединенных Штатов Америки на высоком уровне в октябре в Вашингтоне.

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"Пекин и Вашингтон согласились продолжать поддерживать контакты по связанным с консультациями вопросам", - говорится в сообщении.

Напомним, будущий глава ЕЦБ рассказала об основных угрозах для мировой экономики и очертила пути преодоления кризиса.

Власти Китая начали больше снимать импортные пошлины с товаров из США.

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Китай, США, Торговые войны, Торговые консультации.
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