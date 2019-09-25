Клинтон поддерживает импичмент Трампа

Новости мира:Хиллари Клинтон выразила свою поддержку о решении выдвинуть импичмент американскому президенту Дональду Трампу.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддерживает решение Палаты представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом она заявила в интервью журналу People.

"Я не пришла к этому решению (о поддержке импичмента Трампа - ред.) легко или быстро, но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация... Последние действия вокруг Украины, попытки (Трампа - ред.) заручиться поддержкой Президента Украины в сговоре с целью ослабить бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь, необходимую ему для защиты от российского коллеги Владимира Путина - если это не преступление, который влечет за собой импичмент, то я не знаю, что это такое", - сказала она.

Как сообщалось, во вторник спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Трампа. По ее распоряжению, шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Между тем Дональд Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезного политического обострения в США.