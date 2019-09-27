"Запрещенный" жест: в США символ "окей" признали расистским

Новости мира:В США защитники евреев признали жест "окей" расистским.

Неправительственная организация американских евреев "Антидиффамационная лига" признала символ, который напоминает знак "окей" (кольцо из большого и указательного пальцев), разжигающим ненависть и обозначающим "превосходство белой расы".

Об этом передает Lenta.ru.

"Мы считаем, что правоохранительные органы и общественность должны быть полностью информированы о значении этих изображений, которые могут служить первым предупреждающим знаком для присутствия ненавистников в обществе или школе", — заявив один из лидеров организации.

В мае в употреблении этого расистского жеста обвинили лидеров "Эстонской консервативной народной партии" (EKRE) Марта и Мартина Хельме.

Отмечается, что этот дискриминационный жест зародился в онлайн-движении американских альт-правых, имея значение "власть белой расы". Сначала он существовал как мем, но его широкое распространение привело к резкой реакции противников. Отмечается, что ранее этот жест в суде демонстрировал подозреваемый по делу о расстреле людей в мечетях новозеландского города Крайстчерч.