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"Запрещенный" жест: в США символ "окей" признали расистским

"Запрещенный" жест: в США символ "окей" признали расистским
15:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:В США защитники евреев признали жест "окей" расистским.

Неправительственная организация американских евреев "Антидиффамационная лига" признала символ, который напоминает знак "окей" (кольцо из большого и указательного пальцев), разжигающим ненависть и обозначающим "превосходство белой расы".

Об этом передает Lenta.ru.

"Мы считаем, что правоохранительные органы и общественность должны быть полностью информированы о значении этих изображений, которые могут служить первым предупреждающим знаком для присутствия ненавистников в обществе или школе", — заявив один из лидеров организации.

В мае в употреблении этого расистского жеста обвинили лидеров "Эстонской консервативной народной партии" (EKRE) Марта и Мартина Хельме.

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Отмечается, что этот дискриминационный жест зародился в онлайн-движении американских альт-правых, имея значение "власть белой расы". Сначала он существовал как мем, но его широкое распространение привело к резкой реакции противников. Отмечается, что ранее этот жест в суде демонстрировал подозреваемый по делу о расстреле людей в мечетях новозеландского города Крайстчерч.

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США, Еврей, Жест, Расист.
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