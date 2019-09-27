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Конгресс США заблокировал распоряжение о "стене Трампа"

Конгресс США заблокировал распоряжение о "стене Трампа"
19:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Конгресс США проголосовал за отмену мер, позволяющих президенту Дональду Трампу финансировать стену с Мексикой.

Палата представителей Конгресса США проголосовала против распоряжения президента США Дональда Трампа о чрезвычайном положении, которое он издал, чтобы получить средства на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает в пятницу издание The Hill.

За соответствующую резолюцию проголосовали 236 конгрессменов, среди которых 11 республиканцев, против - 174 члена Палаты представителей.

В среду голосование по этому же вопросу прошло в Сенате, тогда против декларации Трампа проголосовали 54 сенатора, из них 11 республиканцев, за нее - 41 сенатор. Для отмены декларации сенаторам требовалось простое большинство.

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Теперь резолюция отправится на рассмотрение Трампа. Ожидается, что Трамп наложит вето на решение Конгресса по его декларации.

В середине марта Трамп уже наложил вето на резолюцию Конгресса, предусматривающую отмену режима чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой. Трамп ввел режим ЧП в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены.

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Затем Палата представителей Конгресса США пыталась отменить вето, но не смогла из-за того, что республиканцы в большинстве отказались голосовать против вето Трампа.

Закон позволяет проводить новое голосование по декларации о чрезвычайном положении каждые шесть месяцев.

Президент принял решение о ЧП из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд, а согласовал лишь $1,375 млрд. Декларация о чрезвычайном положении позволяет Трампу направлять на строительство стены средства в размере $3,6 млрд, изначально предназначенные для других проектов Пентагона.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

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США, Мексика, Конгресс США, Дональд Трамп.
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