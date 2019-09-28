"Конечно нет!": Трамп отказал Ирану в отмене санкций

Новости мира:Дональд Трамп отверг предложение Ирана отменить санкции в обмен на переговоры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг просьбу Ирана отменить американские санкции в обмен на согласие Тегерана провести новые переговоры.

Об этом он написал в Twitter.

"Я сказал, конечно, нет!" – сообщил американский лидер.

Напоминаем, 27 сентября президент Ирана Хасан Ругани со ссылкой на лидеров Британии, Франции и Германии заявил, что это Соединенные Штаты предлагают снять все санкции против Ирана в обмен на переговоры о ядерной сделке 2015 года между Тегераном и мировыми державами.

Европейские лидеры пытались на этой неделе во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заставить США и Иран возобновить переговоры.