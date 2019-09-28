Скачать
Суббота, 28.09.2019
Премьер вместе с американскими врачами посетил "Охматдет"
Премьер вместе с американскими врачами посетил "Охматдет"
Глава Укравтодора прокомментировал свою отставку
Глава Укравтодора прокомментировал свою отставку
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Рецепт дня: вкуснейший брауни
Рецепт дня: вкуснейший брауни

"Конечно нет!": Трамп отказал Ирану в отмене санкций

"Конечно нет!": Трамп отказал Ирану в отмене санкций
03:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп отверг предложение Ирана отменить санкции в обмен на переговоры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг просьбу Ирана отменить американские санкции в обмен на согласие Тегерана провести новые переговоры.

Об этом он написал в Twitter.

"Я сказал, конечно, нет!" – сообщил американский лидер.

Напоминаем, 27 сентября президент Ирана Хасан Ругани со ссылкой на лидеров Британии, Франции и Германии заявил, что это Соединенные Штаты предлагают снять все санкции против Ирана в обмен на переговоры о ядерной сделке 2015 года между Тегераном и мировыми державами.

МИД Ирана: Санкционная политика США против Ирана оказалась провалилась

Европейские лидеры пытались на этой неделе во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заставить США и Иран возобновить переговоры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, Санкции, Президент, Тегеран, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
03 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
04 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
05 Друзья влияют на самооценку человека: это доказано исследованием
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Конечно нет!&quot;: Трамп отказал Ирану в отмене санкций
"Конечно нет!": Трамп отказал Ирану в отмене санкций
В доме экс-президента Молдовы прошли обыски
В доме экс-президента Молдовы прошли обыски
&quot;Укрспецэкспорт&quot; снова в составе &quot;Укроборонпрома&quot;
"Укрспецэкспорт" снова в составе "Укроборонпрома"
Удивительная Колумбия: интересные места для путешествия (Фото)
Удивительная Колумбия: интересные места для путешествия (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь