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"Я борюсь за вас": Трамп прокомментировал попытки демократов добиться импичмента
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"Я борюсь за вас": Трамп прокомментировал попытки демократов добиться импичмента

"Я борюсь за вас": Трамп прокомментировал попытки демократов добиться импичмента
12:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп заявил, что попытка добиться импичмента поставила на кон судьбу страны.

В настоящее время на кону стоит судьба Соединенных Штатов, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя попытку законодателей-демократов добиться его импичмента.

Он считает, что демократы поставили под угрозу права американцев, отметив, что "они хотят отнять у вас оружие, они хотят отнять у вас здравоохранение, они хотят отнять у вас право голоса, они хотят отнять у вас свободу".

"Мы никогда не позволим этому случиться, потому что наша страна поставлена на карту так серьезно, как никогда раньше. Все очень просто. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас, я никогда не позволю этому случиться", - сказал Трамп в своем видеообращении, которое транслировалось с Твиттере.

Он также написал в своем Твиттере, что сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление об отсутствии давления на него со стороны американского коллеги в телефонном разговоре 25 июля должно положить конец "охоте на ведьм".

"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал "Фейковым Новостям", в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны в той или иной форме, должен сам по себе положить конец новой и последней "Охоте на ведьм". Другие уже превратились в прах!", - написал он в своем Twitter.

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Трамп также подчеркнул, что сообщение информатора о его телефонном разговоре его с Зеленским 25 июля "полностью отличается от истины и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины".

В последующих твиттах Трамп повторил свои обвинения в том, что расследование, направленное на объявление импичмента, является "охотой на ведьм", и сказал, что демократ-конгрессмен Адам Шифф, который инициировал расследование, опорочил и оклеветал его, и должен уйти из Конгресса.

В среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Поводом стало сообщение, переданное сотрудником американской разведки своему руководство, относительно содержания телефонного разговора Трампа с Зеленским в июле этого года. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Вице-президент курировал американо-украинские отношения, а Байден-младший ранее входил в состав совета директоров украинской газовой компании "Бурисма".

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СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.

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Украина, США, Импичмент, Демократы, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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