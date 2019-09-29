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Трамп: Сейчас происходит самое большое мошенничество в истории политики США

Трамп: Сейчас происходит самое большое мошенничество в истории политики США
08:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Трамп записал видео обращения к американцам.

Президент США заверил, что демократы хотят остановить его, потому что он борется за свою страну и ее граждан.

Соответствующий видеоролик Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.

"То, что происходит сейчас - это самое большое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят отнять у вас ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят забрать все. Мы не можем позволить этому случиться, мы боремся за то, чтобы высушить болото. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас, я никогда не дам этому случиться", - заявил Трамп.

Стоит отметить, что это уже второй видеоролик за сутки, в котором Трамп обратился к американцам в связи.

Скандал в США: среди американцев растут "антитрамповские" настроения

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь заявил, что сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление об отсутствии давления на него со стороны американского коллеги в телефонном разговоре 25 июля, должно положить конец очередной, как он это называет, "Охоте на ведьм".

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США, Демократы, Дональд Трамп.
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