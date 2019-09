Трамп: Сейчас происходит самое большое мошенничество в истории политики США

Президент США заверил, что демократы хотят остановить его, потому что он борется за свою страну и ее граждан.

Соответствующий видеоролик Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.

"То, что происходит сейчас - это самое большое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят отнять у вас ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят забрать все. Мы не можем позволить этому случиться, мы боремся за то, чтобы высушить болото. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас, я никогда не дам этому случиться", - заявил Трамп.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019