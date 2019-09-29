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"Украинский скандал": большинство американцев не удивлены поведением Трампа

"Украинский скандал": большинство американцев не удивлены поведением Трампа
18:20 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Только 17% американцев удивлены действиями Трампа, связанными с Украиной.

Почти две трети американцев считают серьезной проблемой призыв президента США Дональда Трампа к иностранному лидеру расследовать действия политического соперника в Украине, но только 17% сказали, что были удивлены действиями президента. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса телеканала ABC News совместно с консалтинговой компанией Ipsos, передаёт УНН.

Так, во время опроса американцам были заданы вопросы об июльском телефонном разговоре между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором Трамп призвал своего украинского коллегу поработать со своим личным адвокатом Руди Джулиани и генеральным прокурором США Уильямом Барром для расследования дела бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, согласно стенограмме, опубликованной Белым домом.

Среди опрошенных отношение к серьезности действий Трампа сильно разнилось по партийному признаку: демократы в три раза чаще считают разговор очень серьезным или достаточно серьезной проблемой — 91% демократов по сравнению с 32% республиканцев.

Республиканцы более скептически относятся к серьезности проблемы. Так, 37% республиканцев сказали, что это не серьезная проблема, но 13% республиканцев ответили, что это очень серьезно.

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Из всех опрошенных, вне зависимости от партийных предпочтений, 43% респондентов ответили, что относятся к ситуации "очень серьёзно", 21% заявил, что считают ситуацию "достаточно серьёзной", "не очень серьёзной" историю Трампа с Украиной считают 19% опрошенных, и лишь 17% думают о ней как о "совсем не серьёзной".

Тем не менее, действия Трампа во время телефонного разговора не были чем-то удивительным для подавляющего большинства американцев.

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Около 83% респондентов, независимо от партийной принадлежности, ответили, что они не были сильно удивлены или совсем не были удивлены, что Трамп имел такой разговор. Только 3% американцев ответили, что были очень удивлены.

На фоне быстро разворачивающейся политической драмы только около 1 из 4, или 24%, заявили, что очень внимательно следят за новостями о действиях Трампа, связанных с Украиной. Около 4 из 10 сказали, что они довольно близко следили за этим.

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Опрос был проведен Ipsos Public Affairs ‘KnowledgePanel с 27 по 28 сентября 2019 года на английском и испанском языках среди случайной национальной выборки из 504 взрослых. Результаты имеют погрешность выборки 4,8 балла.

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Опрос, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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