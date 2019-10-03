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В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны (Фото, Видео)

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны (Фото, Видео)
08:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:По данным властей, на борту находилось 13 человек: 10 пассажиров и три члена экипажа.

Семь человек погибли после того, как бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны упал в международном аэропорту "Брэдли" в Коннектикуте, сообщают местные СМИ.

По меньшей мере, шесть человек были доставлены в больницу, трое из них получили тяжелые ранения, сообщили власти.

Один человек на земле также пострадал.

Самолет несколько минут находился в полете, когда пилоты сообщили о неисправности и запросили разрешение вернуться на землю. При приземлении он потерял управление и столкнулся с ангаром.

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Бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны совершал короткие полеты для любителей истории и авиации.

Национальный совет по безопасности на транспорте направил группу для расследования причин авиакатастрофы.

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США, Бомбардировщик B-17.
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