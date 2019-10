В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны (Фото, Видео)

Семь человек погибли после того, как бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны упал в международном аэропорту "Брэдли" в Коннектикуте, сообщают местные СМИ.

По меньшей мере, шесть человек были доставлены в больницу, трое из них получили тяжелые ранения, сообщили власти.

Один человек на земле также пострадал.

Самолет несколько минут находился в полете, когда пилоты сообщили о неисправности и запросили разрешение вернуться на землю. При приземлении он потерял управление и столкнулся с ангаром.

DEVELOPING: A civilian-registered World War II Boeing B-17 has crashed at the end of a runway at Bradley International Airport in Connecticut, with smoke and fire seen at the site and at least six transported to the hospital with unknown injuries. https://t.co/CGZsFoT5X6 pic.twitter.com/Inxmoavm2R

— World News Tonight (@ABCWorldNews) October 2, 2019