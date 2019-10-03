Скачать
Четверг, 03.10.2019
"Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
"Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале
Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября

США вновь оставили российских дипломатов без виз

США вновь оставили российских дипломатов без виз
22:10 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Facebook

Новости мира:Представители от России вновь остались без американских виз и не смогут посетить форум в США.

Российские дипломаты, которые намеревались принять участие в двустороннем форуме "Диалог Форт-Росс" в США, не получили американские визы.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

По ее словам, проблемы с затягиванием сроков выдачи виз для сотрудников МИД России и даже случаи прямого отказа выдачи разрешения на въезд стали регулярными. "На этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс", - сказала она.

Захарова напомнила, что площадкой для этого форума служит бывшая русская крепость Форт-Росс в Калифорнии, и целями этого мероприятия является развитие двустороннего сотрудничества. "Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились, хотя ранее проблем с этим мы не видели", - сказала она.

США: призываем восстановить контроль Украины

В конце сентября стало известно, что посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Россия, Санкции, РФ, Визы, Мария Захарова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)
02 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
03 Прически 2019: трендовые окрашивания этой осени
04 Назван самый полезный для здоровья десерт
05 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин в контексте Украины назвал РосСМИ независимыми
Путин в контексте Украины назвал РосСМИ независимыми
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Боевики десятки раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов
Боевики десятки раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов
Пласидо Доминго ушел с поста директора оперы
Пласидо Доминго ушел с поста директора оперы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь