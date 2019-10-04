Польша получила безвиз с США

Новости мира:О намерении отменить визы Трамп сообщал 23 сентября во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды.

Президент США Дональд Трамп заявил, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу визовых исключений.

Об этом он рассказал журналистам в пятницу, 4 октября, передает Reuters.

В прошлом месяце Трамп заявил, что США скоро включат Польшу в программу визовых исключений. Это предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в Соединенные Штаты с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Ранее СМИ сообщали, что США могут пригласить Польшу в программу визовых исключений 30 сентября. Процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал до 2,8%. Это на 0,2% меньше уровня, необходимого для соответствия безвизовой программе.

Напомним, правительство Северной Македонии одобрило проект закона о ратификации соглашения с Кабинетом министров Украины об условиях взаимных поездок граждан.