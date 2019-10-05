Трамп сокращает состав Совета нацбезопасности на фоне расследования по импичменту

Новости мира:Трамп устроил чистки в Совете национальной безопасности США.

Президент США Дональд Трамп приказал существенно сократить штат Совета национальной безопасности при Белом доме на фоне расследования, связанного с импичментом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"На этой неделе исполняющему обязанности начальника штаба Белого дома Мику Малвани и советнику по национальной безопасности Роберту О'Брайену передали запрос на ограничение численности персонала Совета нацбезопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщили изданию, это может быть связано с тем, что "Белый дом столкнулся с требованием импичмента, вызванного жалобой информатора".

В то же время другие приближенные к Белому дому люди объяснили сокращение штата так: усилия Белого дома, направленные на то, чтобы сделать его внешнеполитическое подразделение более гибким с новым советником Робертом О'Брайеном.

Отмечается, что члены Конгресса ранее уже требовали уменьшить штат Совета нацбезопасности. Некоторые законодатели даже угрожали превратить советника по национальной безопасности в утвержденную сенатом должность, если администрация не сократит количество сотрудников.

По данным Bloomberg, в штате Совета национальной безопасности сейчас насчитывается более 300 человек.

Напомним, о деле об импичменте Трампа заговорили на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским оказывал давление на Украину по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Впоследствии спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.