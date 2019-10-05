Скачать
Суббота, 05.10.2019
Украина и Канада будут продолжать тесно сотрудничать
Украина и Канада будут продолжать тесно сотрудничать
Регистрация четырех кандидатов в нардепы отменена: решение ЦИК
Регистрация четырех кандидатов в нардепы отменена: решение ЦИК
Деревянченко - Головкин: все о бое (Видео)
Деревянченко - Головкин: все о бое (Видео)
Сериал "Гений" 3 сезон: кто сыграет королеву соула Арету Франклин
Сериал "Гений" 3 сезон: кто сыграет королеву соула Арету Франклин

Трамп сокращает состав Совета нацбезопасности на фоне расследования по импичменту

Трамп сокращает состав Совета нацбезопасности на фоне расследования по импичменту
14:26 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Трамп устроил чистки в Совете национальной безопасности США.

Президент США Дональд Трамп приказал существенно сократить штат Совета национальной безопасности при Белом доме на фоне расследования, связанного с импичментом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"На этой неделе исполняющему обязанности начальника штаба Белого дома Мику Малвани и советнику по национальной безопасности Роберту О'Брайену передали запрос на ограничение численности персонала Совета нацбезопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщили изданию, это может быть связано с тем, что "Белый дом столкнулся с требованием импичмента, вызванного жалобой информатора".

В то же время другие приближенные к Белому дому люди объяснили сокращение штата так: усилия Белого дома, направленные на то, чтобы сделать его внешнеполитическое подразделение более гибким с новым советником Робертом О'Брайеном.

Отмечается, что члены Конгресса ранее уже требовали уменьшить штат Совета нацбезопасности. Некоторые законодатели даже угрожали превратить советника по национальной безопасности в утвержденную сенатом должность, если администрация не сократит количество сотрудников.

По данным Bloomberg, в штате Совета национальной безопасности сейчас насчитывается более 300 человек.

"Коррумпированная страна c "ужасными людьми": Волкер о взгляде Трампа на Украину до встречи с Зеленским

Напомним, о деле об импичменте Трампа заговорили на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским оказывал давление на Украину по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Впоследствии спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Импичмент, Дональд Трамп, Роберт О'Брайен, Мик Малвани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые можно есть на ночь
02 Принцессы, которые не смогли обрести в браке долгожданные тепло и счастье (Фото)
03 Есть ли польза от замороженных овощей и фруктов
04 Москаль объяснил, почему Венгрия массово забирает паспорта, выданные на Закарпатье
05 Продукты, которые замедляют процесс старения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда переводят часы в Украине на зимнее время
Когда переводят часы в Украине на зимнее время
Не грустите, потепление еще будет: прогноз погоды 5 октября
Не грустите, потепление еще будет: прогноз погоды 5 октября
Всемирный день учителя: история праздника
Всемирный день учителя: история праздника
&quot;Остров сокровищ&quot;: известен режиссер новой экранизации романа Стивенсона
"Остров сокровищ": известен режиссер новой экранизации романа Стивенсона
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь