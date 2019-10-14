В США разбился канадский учебный самолет (Видео)

Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение в штате Джорджия на юго-востоке США.
Об этом сообщило федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в Twitter.
Отмечается, что инцидент произошел на пастбище недалеко от города Брукс примерно в 13.30 (20.30 по киевскому времени). Пилот успешно катапультировался.
Airplane crash. A Canadian Snowbird from Atlanta airshow. Pilot ejected safely, but the plane not so much. #atlantaairshow#planecrash #atlanta pic.twitter.com/JsUIv6Nk16
— Charlotte Cliche (@CharlotteCliche) October 13, 2019
ВВС Канады уточнили, что крушение произошло незадолго до авиашоу, которое должно было состояться в Атланте.
"Сейчас слишком рано говорить о причинах инцидента. Мы рады, что Кевин (Домон-Гарнье, пилот самолета) и публика не пострадали", − указано в сообщении.