В США разбился канадский учебный самолет (Видео)

Новости мира:В США канадский самолет CT-144 Tutor потерпел крушение.

Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение в штате Джорджия на юго-востоке США.

Об этом сообщило федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел на пастбище недалеко от города Брукс примерно в 13.30 (20.30 по киевскому времени). Пилот успешно катапультировался.

Airplane crash. A Canadian Snowbird from Atlanta airshow. Pilot ejected safely, but the plane not so much. #atlantaairshow#planecrash #atlanta pic.twitter.com/JsUIv6Nk16 — Charlotte Cliche (@CharlotteCliche) October 13, 2019

ВВС Канады уточнили, что крушение произошло незадолго до авиашоу, которое должно было состояться в Атланте.

"Сейчас слишком рано говорить о причинах инцидента. Мы рады, что Кевин (Домон-Гарнье, пилот самолета) и публика не пострадали", − указано в сообщении.