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В США разбился канадский учебный самолет (Видео)

В США разбился канадский учебный самолет (Видео)
04:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В США канадский самолет CT-144 Tutor потерпел крушение.

Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение в штате Джорджия на юго-востоке США.

Об этом сообщило федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел на пастбище недалеко от города Брукс примерно в 13.30 (20.30 по киевскому времени). Пилот успешно катапультировался.

 

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ВВС Канады уточнили, что крушение произошло незадолго до авиашоу, которое должно было состояться в Атланте.

"Сейчас слишком рано говорить о причинах инцидента. Мы рады, что Кевин (Домон-Гарнье, пилот самолета) и публика не пострадали", − указано в сообщении.

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США, Канада, Самолет, CT-144 Tutor.
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