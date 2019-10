В США разбился канадский учебный самолет (Видео)

Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение в штате Джорджия на юго-востоке США.

Об этом сообщило федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел на пастбище недалеко от города Брукс примерно в 13.30 (20.30 по киевскому времени). Пилот успешно катапультировался.

Airplane crash. A Canadian Snowbird from Atlanta airshow. Pilot ejected safely, but the plane not so much. #atlantaairshow#planecrash #atlanta pic.twitter.com/JsUIv6Nk16

— Charlotte Cliche (@CharlotteCliche) October 13, 2019