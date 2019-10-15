Скачать
Вторник, 15.10.2019
"ПриватБанк" выиграл дело у экс-владельцев: решение 2018 года отменено
"ПриватБанк" выиграл дело у экс-владельцев: решение 2018 года отменено
Ж/д направление в Москву закрывать не будем - Криклий
Ж/д направление в Москву закрывать не будем - Криклий
От Рима к Лондону: где пройдет Евро-2020
От Рима к Лондону: где пройдет Евро-2020
Оливия Колман с мужем "ограбили" королеву Англии
Оливия Колман с мужем "ограбили" королеву Англии

Хантер Байден отверг обвинения, связанные с Украиной

Хантер Байден отверг обвинения, связанные с Украиной
14:47 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости мира:Байден-младший убежден, что ему и его отцу выдвинуты обвинения Трампа исключительно из-за фамилии.

Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, назвал "смешными" предположения президента Дональда Трампа о том, что он и его отец совершили преступления, в частности, связанные с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Байден-младший признал, что его, вероятно, не назначили бы в правление иностранной компании, если бы его фамилия не была Байден, но он отверг предположения президента Трампа о том, что он и его отец совершили преступления.

"Ошибался ли я? Возможно, из-за масштабной схемы…" - сказал Байден в интервью ABC News. "Но делал ли ошибки из-за недобросовестности? Абсолютно нет".

"Я думаю, что в моей жизни многое бы не случилось, если бы моя фамилия не была Байден", - отметил он.

СМИ: Сын Байдена решил уйти в отставку на фоне "украинского скандала"

Напомним, Генпрокуратура Украины расследовала дело бывшего министра правительства Януковича Николая Злочевского и его фирмы Burisma Holdings по подозрению в получении незаконных разрешений на добычу газа, отмывании грязных денег, неуплате налогов в особо крупных размерах.

Сын соперника Трампа на президентских выборах-2020 Джо Байдена Хантер был членом правления Burisma Holdings.

Трамп использовал работу младшего Байдена в Украине и Китае, чтобы начать серию атак на бывшего вице-президента, ведущего кандидата в президенты от демократов.

Нет никаких доказательств утверждений президента, что Байден, будучи вице-президентом, ненадлежащим образом вмешался, чтобы помочь сыну, но это не мешало ему и другим республиканцам поднимать вопрос о возможных конфликтах интересов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Джо Байден, Дональд Трамп, Хантер Байден.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: события матча
02 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Эволюция дуба: составлена подробная карта истории дерева
04 Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение
05 "Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Раде подтвердили дату рассмотрения Госбюджета-2020
В Раде подтвердили дату рассмотрения Госбюджета-2020
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 14 октября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 14 октября (Видео)
Украинские &quot;Варта&quot; поступили подразделению ВСУ
Украинские "Варта" поступили подразделению ВСУ
Актрису Люпиту Нионго не взяли в сериал из-за слишком темного цвета кожи
Актрису Люпиту Нионго не взяли в сериал из-за слишком темного цвета кожи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь