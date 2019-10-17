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США перебросили дополнительные войска на охрану склада ядерного оружия в Турции

США перебросили дополнительные войска на охрану склада ядерного оружия в Турции
01:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США усилили охрану склада тактического ядерного оружия в Турции.

Пентагон перебросил на авиабазу Инджирлик, где хранятся 50 ядерных авиабомб B61, дополнительные подразделения для обеспечения безопасности складов, сообщила Федерация американских учёных, ссылаясь на источник в Командовании ВВС США в Европе.

По ее данным, на фоне обострения отношений межу Вашингтоном и Анкарой в связи с турецкой операцией на северо-востоке Сирии, Пентагон перебросил на усиление в Инджирлик подразделение по обеспечению безопасности с авиабазы Авиано в Италии. Кроме того, в этих целях туда также был направлен отряд военной полиции Национальной гвардии США.

Как ранее сообщила газета The New York Times, ссылаясь на информированные источники во властных структурах, американские власти рассматривают планы вывоза из Турции 50 ядерных авиабомб B61, которые хранятся на авиабазе Инджирлик.

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По их сведениям, вопрос о вариантах вывоза ядерного тактического оружия, которое находится под американским контролем на авиабазе Инджирлик, в минувшие выходные рассматривался представителями государственного департамента и министерства энергетики, отвечающего за сохранность ядерных арсеналов.

Вопрос был поднят вслед за началом 9 октября военной операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских бойцов, которых поддерживали США.

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По имеющимся данным, за рубежом США располагают пятью базами, где хранится в общей сложности 150 тактических ядерных авиабомб. Они размещены в Германии, Нидерландах, Бельгии - по 20 единиц в каждой стране, а также в Италии - 40 и Турции - 50.

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Турция, Пентагон, Ядерное оружие, Инджирлик.
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