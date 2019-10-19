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Конгрессмены хотят сорвать игру Трампа в гольф с лидерами G7

Конгрессмены хотят сорвать игру Трампа в гольф с лидерами G7
08:28 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Конгрессе США пытаются помещать Дональду Трампу принять лидеров G7 на курорте Trump National Doral Miami.

Члены Палаты представителей Конгресса США Лоис Фрэнкел (демократ от штата Флорида), Бенни Топмсон (демократ от штата Миссисипи) и Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) внесли в Конгресс законопроект, призванный запретить выделение федеральных средств на проведение саммита G7 на принадлежащем американскому лидеру Дональду Трампу курорте Trump National Doral Miami в штате Флорида. Об этом сообщается на сайте Фрэнкел, передает УНН.

"Инициативой запрещается финансирование саммита G7, проводимого на курорте Trump National Doral Miami. Кроме этого, законопроект требует от президента предоставить Конгрессу все документы, связанные с его решением о проведении саммита G7 на территории, что находится в его собственности", — говорится в сообщении.

"Трамп не стыдится своей коррупции. Он злоупотребляет полномочиями президента и нарушает закон, направляя миллионы долларов американских и иностранных средств на свои семейные предприятия, проводя важную встречу мировых лидеров на своем курорте", — приводятся в сообщении слова Френкель.

Напомним, о том, что саммит пройдет 10-12 июня следующего года на курорте Trump National Doral Miami, объявил в четверг исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвени.

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В начале сентября демократы в Палате представителей Конгресса США начали расследование в связи с предполагаемыми попытками Трампа использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на его курортах. По мнению конгрессменов, конфликт интересов при проведении саммита на курорте Трампа будет заключаться в том, что президент США получит материальную выгоду от того, что иностранные государства оплатят размещение своих делегаций. Кроме того, компании, принадлежащие главе Белого дома, в этом случае могут также получить средства от федерального правительства и властей штата.

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США, Конгресс США, Дональд Трамп, G7.
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