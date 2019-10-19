Импичмент Трампа: демократам вновь отказали в документах Минэнергетики

Новости мира:Демократы США не получат документы для завершения процедуры импичмента Трампа из-за их конфиденциальности.

Минэнергетики США отказалось предоставлять конгрессменам из Демократической партии документы для процедуры импичмента Дональда Трампа, поскольку речь идет о конфиденциальных сообщениях представителей исполнительной власти.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление представителя ведомства Мелиссы Бурнинсон.

"Даже если бы расследование было действительно разрешено, большая часть информации, запрашиваемой в повестке, состоит из конфиденциальных сообщений исполнительной власти, которые потенциально защищены исполнительной привилегией и требуют тщательного анализа, чтобы убедиться, что такая информация не раскрывается ненадлежащим образом", — говорится в заявлении.

В письме Бурнинсон также отмечается, что согласно решению Верховного суда США у комитета палаты при расследовании не может быть тех же полномочий, что у Палаты представителей.

Конгрессмены из Демократической партии в рамках расследования по делу возможного импичмента Трампа ранее просили министра энергетики Рика Перри передать документы, которые касаются встреч с властями Украины.

Позже, 17 октября, стало известно об отставке Перри. По его словам, такое решение не связано с его участием в политике администрации США на украинском направлении, которая стала предметом внимания в контексте расследования по импичменту.