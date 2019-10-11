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"Украинское дело" Трампа: Демократы выдвинули требование министру энергетики

"Украинское дело" Трампа: Демократы выдвинули требование министру энергетики
05:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Демократы просят главу Минэнерго предоставить документы в рамках процесса импичмента Трампа.

Демократы Палаты представителей США в четверг направили повестку министру энергетики Рику Перри с требованием предоставить до 18 октября документы в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа.

"В последнее время публичные сообщения поднимают вопросы о той роли, которую вы могли сыграть в передаче или усилении резкого послания президента (США) украинскому президенту", - говорится в письме председателей комитетов по разведке Адама Шиффа, международным делам Элиота Энгела и надзору Элайджа Каммингса, ведущих расследование Палаты представителей.

В частности, повестка требует, чтобы Перри передал все документы и сообщения, связанные с любой подготовкой министерства энергетики к звонку Трампа 25 июля президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кроме того, демократы запросили информацию о присутствии министра энергетики в составе президентской делегации США на инаугурации Зеленского в мае.

Перри возглавил делегацию, в которую вошли посол США в Европейском Союзе Гордон Сондланд, бывший представитель США на Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.

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Председатели трех комитетов Палаты представителей также требуют документального подтверждения усилий Перри, направленных на то, чтобы убедить президента Украины заменить членов правления государственной газовой компании Украины "Нафтогаз". Об этом ранее сообщало Associated Press.

Помимо прочего, повестка запрашивает предоставить все документы, касающиеся "всех встреч или обсуждений" с личным адвокатом Трампа - Руди Джулиани, который, как считается, сыграл ключевую роль в призыве украинских чиновников начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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Отмечается, что повестка Перри приходит через несколько часов после того, как демократы выдали повестки двум деловым партнерам Джулиани - Льву Парнасу и Игорю Фруману, которые были арестованы в среду в международном аэропорту Далласа по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании, когда пытались покинуть страну.

Председатели трех комитетов Палаты представителей требуют свидетельские показания бизнесменов и документы относительно их роли в оказании давления на украинских чиновников. Ранее их адвокат Джон Дауд сообщил, что его клиенты не явятся на слушания.

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"Ваши клиенты - частные лица, которые не являются сотрудниками исполнительной власти. Они не могут уклоняться от запросов Конгресса о предоставлении документов и информации, необходимых для проведения нашего расследования. По закону они обязаны выполнять прилагаемые повестки. Они не освобождаются от этого требования только потому, что они работают с мистером Джулиани, и они не могут игнорировать повестки в Конгресс только потому, что президент Трамп выбрал путь отрицания, неповиновения и обструкции", - написали демократы адвокату.

Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США

Как сообщалось, осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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Импичмент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Рик Перри.
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