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Госдеп много лет изучал е-письма и не нашел вины Хиллари Клинтон

Госдеп много лет изучал е-письма и не нашел вины Хиллари Клинтон
15:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:За многие годы расследования Госдеп так и не нашел доказательств вины Хиллари Клинтон.

Государственный департамент проанализировал письма из почтового ящика Хиллари Клинтон и не обнаружил систематического или умышленно неверного обращения с секретной информацией.

Об этом сообщает The Guardian.

"Государственный департамент завершил свое многолетнее внутреннее расследование использования частной электронной почты Хиллари Клинтон и не нашел убедительных доказательств системного преднамеренно неправильного обращения с секретной информацией", - говорится в сообщении.

В ходе расследования было обнаружено 91 нарушение, совершенное 38 государственными сотрудниками. Они систематически пренебрегали правилами безопасности, хотя их письма не были связаны с секретными данными.

Некоторые из нарушителей могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Администрация Трампа проверяет почту Клинтон

Как известно, скандал в связи с электронной перепиской Клинтон вспыхнул в марте 2015 года. Выяснилось, что она, когда была госсекретарем, против установленных требований вела служебную переписку из личной учетной записи.

Хиллари Клинтон выразила свою поддержку о решении выдвинуть импичмент американскому президенту Дональду Трампу.

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США, Хиллари Клинтон, Госдеп, Секретная информация.
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