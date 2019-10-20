Первый штат США запретил использование технологий распознавания лиц полицией

Новости мира:Калифорния запретила использовать технологию распознавания лиц.

Калифорния стала первым штатом в США, запретившим использование технологий распознавания лиц полицейскими и другими правоохранительными органами. Власти отметили, что они могут рассмотреть снятие запрета после того, как технологию можно будет контролировать.

Закон запрещает превращать тысячи камер наблюдения, используемых сотрудниками полиции, в передвижные устройства наблюдения, которые отслеживают лица, голоса и даже уникальную манеру ходьбы граждан. Текст запрещает "правоохранительным органам или отдельным сотрудникам устанавливать, активировать или использовать любую биометрическую систему наблюдения в связи с камерой офицера или данными, собранными камерой офицера".

"Мы как законодатели можем посмеиваться, но тем, кто пытается получить работу или жилье и столкнулся с ложными подозрениями [из-за неверно сработавшего распознавания лиц], — им не до смеха", - Фил Тинг, член ассамблеи штата Калифорния.

При этом Тинг признает, что закон носит превентивный характер: пока алгоритмы распознавания лиц не работают с записями с нательных камер. Кроме того, закон носит временный характер.

Запрет блокирует использование технологий распознавания лиц правоохранительными органами штата до конца 2022 года. Она также блокирует использование других технологий биометрического наблюдения и не позволяет правоохранительным органам использовать имеющиеся биометрические данные.

Среди критиков законопроекта — Ассоциация шерифов штата. Там заметили, что даже временные запреты "ограничивают эффективность работы правоохранительных органов и подрывают безопасность граждан".