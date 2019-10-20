Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Зеленского пригласили на церемонию интронизации императора Японии
Зеленского пригласили на церемонию интронизации императора Японии
В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
Александра Кучеренко рассказала, планирует ли она завести детей
Александра Кучеренко рассказала, планирует ли она завести детей

Две причины: в Белом доме рассказали, почему заморозили военную помощь Украине

Две причины: в Белом доме рассказали, почему заморозили военную помощь Украине
20:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Белом Доме напомнили о двух причинах "заморозки" американской помощи Украине.

И.о. главы аппарата президента США Мик Малвейни отрицает, что военная помощь Украине была приостановлена из-за вопроса сотрудничества Киева в текущем расследовании Министерства юстиции США относительно вмешательства в американские выборы 2016 года.

Об этом Малвейни заявил в интервью Фокс Ньюз, сообщает Голос Америки.

"Мы приостановили помощь по двум причинам. Мы об этом много говорили. Первая причина - это безумная коррупция в Украине. Коррупция в Украине настолько распространена, что в 2014 году Конгресс принял закон, который требует от нас удостовериться, что вопрос искоренения коррупции движется в правильном направлении ... Президент также был обеспокоен, помогают ли (Украине - ред. ГА) другие страны, в частности, европейские страны", - заявил в интервью Малвейни.

"Она сошла с ума": Трамп жестко ответил Клинтон

Малвейни признал, что Президент раньше в разговорах с ним, в публичных разговорах с другими, а также во время телефонного разговора с Зеленским говорил о расследовании атаки на сервер Национального комитета демократической партии. Впрочем, этот вопрос, заверил Малвейни, не имел никакого отношения к задержанию Белым домом военной помощи.

"Как только мы убедились, что Украина решает проблему коррупции, о чем мы узнали из наших разговоров с президентом Зеленским. Как только наш Офис управления бюджетом исследовал вопрос оказания помощи Украине другими странами. Оказывается, что они не оказывают почти никакой летальной помощи, но они предоставляют им значительную финансовую нелетальную помощь. Как только эти два вопроса были выяснены, деньги были разморожены. Никогда не было никакой связи между оказанием помощи и сервером!" - заверил Малвейни.

Как сообщалось, представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США требуют от Белого дома предоставить все документы, связанные с телефонным разговором президента Дональда Трампа с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

Экс-советник Трампа рассказал, куда делись деньги Януковича

В сентябре члены Палаты представителей инициировали процедуру импичмента президента Дональда Трампа. В рамках расследования они, в частности, вызвали в целях дачи показаний пятерых бывших и нынешних сотрудников Государственного департамента США. Законодатели хотят выяснить, оказывал ли президент США Дональд Трамп давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора с ним с целью побудить последнего к расследованиям против сына Джо Байдена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Белый дом, Мик Малвейни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ГПУ не нашла доказательств вины Порошенко
02 Экс-советник Трампа рассказал, куда делись деньги Януковича
03 Крупный тектонический разлом "проснулся" впервые за 500 лет
04 НБУ хочет провести очистку украинских банков от неработающих кредитов
05 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Золотое и Орехово попали под обстрел
День в ООС: Золотое и Орехово попали под обстрел
Тепло до +25°: синоптики дали прогноз на неделю
Тепло до +25°: синоптики дали прогноз на неделю
Кабмин одобрил назначение глав ряда ОГА
Кабмин одобрил назначение глав ряда ОГА
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: Монатик и Юрий Ткач станут звездными гостями на проекте
"Танцы со звездами 2019": Монатик и Юрий Ткач станут звездными гостями на проекте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь