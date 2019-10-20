Две причины: в Белом доме рассказали, почему заморозили военную помощь Украине

Новости мира:В Белом Доме напомнили о двух причинах "заморозки" американской помощи Украине.

И.о. главы аппарата президента США Мик Малвейни отрицает, что военная помощь Украине была приостановлена из-за вопроса сотрудничества Киева в текущем расследовании Министерства юстиции США относительно вмешательства в американские выборы 2016 года.

Об этом Малвейни заявил в интервью Фокс Ньюз, сообщает Голос Америки.

"Мы приостановили помощь по двум причинам. Мы об этом много говорили. Первая причина - это безумная коррупция в Украине. Коррупция в Украине настолько распространена, что в 2014 году Конгресс принял закон, который требует от нас удостовериться, что вопрос искоренения коррупции движется в правильном направлении ... Президент также был обеспокоен, помогают ли (Украине - ред. ГА) другие страны, в частности, европейские страны", - заявил в интервью Малвейни.

Малвейни признал, что Президент раньше в разговорах с ним, в публичных разговорах с другими, а также во время телефонного разговора с Зеленским говорил о расследовании атаки на сервер Национального комитета демократической партии. Впрочем, этот вопрос, заверил Малвейни, не имел никакого отношения к задержанию Белым домом военной помощи.

"Как только мы убедились, что Украина решает проблему коррупции, о чем мы узнали из наших разговоров с президентом Зеленским. Как только наш Офис управления бюджетом исследовал вопрос оказания помощи Украине другими странами. Оказывается, что они не оказывают почти никакой летальной помощи, но они предоставляют им значительную финансовую нелетальную помощь. Как только эти два вопроса были выяснены, деньги были разморожены. Никогда не было никакой связи между оказанием помощи и сервером!" - заверил Малвейни.

Как сообщалось, представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США требуют от Белого дома предоставить все документы, связанные с телефонным разговором президента Дональда Трампа с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

В сентябре члены Палаты представителей инициировали процедуру импичмента президента Дональда Трампа. В рамках расследования они, в частности, вызвали в целях дачи показаний пятерых бывших и нынешних сотрудников Государственного департамента США. Законодатели хотят выяснить, оказывал ли президент США Дональд Трамп давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора с ним с целью побудить последнего к расследованиям против сына Джо Байдена.