Экс-советник Трампа рассказал, куда делись деньги Януковича

Новости Украины:По словам Сема Кислина деньги, которые принадлежали окружению Виктора Януковича, были банально разворованы.

Советник Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, будто бы Порошенко украл деньги, которые принадлежали окружению Виктора Януковича. По его словам, деньги должны были поступить в государственную казну Украины, однако туда так и не попали.

Кислин подчеркнул, что деньги были банально украдены. При этом советник Дональда Трампа заявляет, что это случилось при непосредственном участии Петра Порошенко. Как утверждает Кислин, пятый президент Украины получил от Олега Гладковского порядка 503 миллионов долларов.

Сем Кислин также заявил, что не один Порошенко замешан в этом. По его словам, деньги получили еще несколько представителей прошлой власти. В частности Кислин называет имя экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко. По его заявлению, Луценко получил 300 миллионов долларов. Еще 20 миллионов получил Александр Турчинов, который в то время занимал должность секретаря СНБО.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп прокомментировал последние высказывания соперника по президентской гонке 2016 года, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая обвинила американских политиков в связях с РФ.