Скачать
Четверг, 24.10.2019
Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября
Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября
В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ
В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ
Пакьяо намерен перехватить соперника у Ломаченко
Пакьяо намерен перехватить соперника у Ломаченко
Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день
Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день

США покидают Парижское соглашение по климату

США покидают Парижское соглашение по климату
07:58 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Трамп подтвердил план выхода США из Парижского соглашения по климату.

Президент Дональд Трамп подтвердил план выхода США из Парижского соглашения по климату, менее чем за две недели до срока, в который его администрация может начать формальный процесс выхода из договора.

Об этом президент США заявил, выступая с речью на 9-й ежегодной конференции участников нефтегазодобывающей отрасли Shale Insight в Питтсбурге, пишет Голос Америки.

Трамп призвал к увеличению добычи природного газа и нефти в США, рассказал о своих усилиях по снижению требований к энергетической отрасли и о планах его администрации вывести США из международного соглашения по климату, подписанного в 2015 году.

"Парижское соглашение привело бы к закрытию американских производств из-за чрезмерных нормативных ограничений, в которые невозможно поверить, при этом разрешая зарубежным производителям безнаказанно загрязнять окружающую среду", - сказал президент.

"Что мы не будем делать - так это наказывать американский народ, обогащая зарубежных загрязнителей воздуха. С гордостью говорю: это называется "Америка прежде всего"", - заявил Трамп.

Противники выхода из соглашения считают, что этот шаг нанесет урон глобальному лидерству США в переходе к "чистой" экономике, в которой активно используются энергии ветра и солнца, современные аккумуляторы и энергосбережение.

Загрязнение воздуха в Европе повлекло за собой 400 тысяч смертей за год

"Вместо того, чтобы демонстрировать силу, этот шаг ослабляет Америку на мировой сцене...; лидерство в вопросах климатических изменений и других проблем нашего времени переходит к таким странам, как Россия и Китай", - сказала в интервью Reuters президент либерального аналитического Центра американского прогресса Нира Танден.

Дональд Трамп часто утверждает, что он уже вывел США из Парижского соглашения. Однако первый день, в который он может формально начать процесс вывода страны из договора, еще не наступил. Согласно условиям сделки, только 4 ноября Трамп сможет передать в ООН письмо о начале выхода из Парижского соглашения. Сам процесс выхода займет ровно один год, таким образом США формально выйдут из договора один день спустя после 3 ноября 2020 года - дня, когда состоятся следующие президентские выборы.

МВФ изучает возможное влияние климата на мировые финансовые рынки

Хотя президент первоначально утверждал, что собирается пересмотреть условия соглашения, сделав его более выгодным для США, отправка письма в ООН означает, что выход становится неизбежным. По словам Трампа, соглашение дорого обходится экономике страны, которая является вторым в мире источником выброса парниковых газов после Китая.

США подписали Парижское соглашение в 2015 году при бывшем президента Бараке Обаме. Страна обязалась сократить выбросы парниковых газов к 2025 году на 28%, доведя его до уровня 2005 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Франция, Климат, Дональд Трамп, Парижское соглашение по климату.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый прошел: нардепа Качуру протестировали на детекторе лжи (Видео)
02 Нардеп "Слуги народа" Дубинский тоже прошел полиграф (Видео)
03 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
04 ОП - послам G7: Нет никаких оснований для возвращения ПриватБанка бывшим акционерам
05 В Кабмине хотят дать переселенцам право голоса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Скорая&quot; за 10 минут - Минздрав разработал новые критерии оказания помощи
Минздрав разработал новые критерии оказания скорой помощи
США покидают Парижское соглашение по климату
США покидают Парижское соглашение по климату
Наслаждаемся остатками &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на сегодня
Наслаждаемся остатками "бабьего лета": прогноз погоды на сегодня
Названы продукты, способствующие очищению печени
Названы продукты, способствующие очищению печени
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь