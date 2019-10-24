США покидают Парижское соглашение по климату

Новости мира:Трамп подтвердил план выхода США из Парижского соглашения по климату.

Президент Дональд Трамп подтвердил план выхода США из Парижского соглашения по климату, менее чем за две недели до срока, в который его администрация может начать формальный процесс выхода из договора.

Об этом президент США заявил, выступая с речью на 9-й ежегодной конференции участников нефтегазодобывающей отрасли Shale Insight в Питтсбурге, пишет Голос Америки.

Трамп призвал к увеличению добычи природного газа и нефти в США, рассказал о своих усилиях по снижению требований к энергетической отрасли и о планах его администрации вывести США из международного соглашения по климату, подписанного в 2015 году.

"Парижское соглашение привело бы к закрытию американских производств из-за чрезмерных нормативных ограничений, в которые невозможно поверить, при этом разрешая зарубежным производителям безнаказанно загрязнять окружающую среду", - сказал президент.

"Что мы не будем делать - так это наказывать американский народ, обогащая зарубежных загрязнителей воздуха. С гордостью говорю: это называется "Америка прежде всего"", - заявил Трамп.

Противники выхода из соглашения считают, что этот шаг нанесет урон глобальному лидерству США в переходе к "чистой" экономике, в которой активно используются энергии ветра и солнца, современные аккумуляторы и энергосбережение.

"Вместо того, чтобы демонстрировать силу, этот шаг ослабляет Америку на мировой сцене...; лидерство в вопросах климатических изменений и других проблем нашего времени переходит к таким странам, как Россия и Китай", - сказала в интервью Reuters президент либерального аналитического Центра американского прогресса Нира Танден.

Дональд Трамп часто утверждает, что он уже вывел США из Парижского соглашения. Однако первый день, в который он может формально начать процесс вывода страны из договора, еще не наступил. Согласно условиям сделки, только 4 ноября Трамп сможет передать в ООН письмо о начале выхода из Парижского соглашения. Сам процесс выхода займет ровно один год, таким образом США формально выйдут из договора один день спустя после 3 ноября 2020 года - дня, когда состоятся следующие президентские выборы.

Хотя президент первоначально утверждал, что собирается пересмотреть условия соглашения, сделав его более выгодным для США, отправка письма в ООН означает, что выход становится неизбежным. По словам Трампа, соглашение дорого обходится экономике страны, которая является вторым в мире источником выброса парниковых газов после Китая.

США подписали Парижское соглашение в 2015 году при бывшем президента Бараке Обаме. Страна обязалась сократить выбросы парниковых газов к 2025 году на 28%, доведя его до уровня 2005 года.