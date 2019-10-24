Возможные связи Трампа и Фирташа изучат в Конгрессе США

Новости мира:Причастность украинского олигарха Дмитрия Фирташа к избирательной кампании Трампа будет расследована в Конгрессе США.

Демократы Конгресса США изучают, причастен ли украинский олигарх Дмитрий Фирташ к финансированию предвыборной кампании Дональда Трампа и Республиканской партии.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на члена Палаты представителей Джеми Раскина.

"Демократы Конгресса выясняют, украинский олигарх (Фирташ - ред.) связан ли с организованной преступностью, финансированием двух соратников Руди Джулиани (Льва Парнаса и Игоря Фрумана - ред.), которых подозревали в том, что делали незаконные взносы в избирательную кампанию президента Дональда Трампа и законодателей Республиканской партии", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Дмитрий Фирташ - состоятельный гражданин Украины, обвиняемый в хищении средств украинской энергетической компании, который сейчас борется в суде против его экстрадиции в США. Против него возбуждены дела за подкуп.

Теперь украинский олигарх попал под еще большее внимание проверок в связи с подозрениями, что он может быть источником сомнительного богатства двух американских бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Им было предъявлено обвинение в незаконном финансировании кампании Трампа и республиканцев.

Окончательный источник их денег до сих пор неизвестен. В обвинительном акте сказано только, что "иностранец-1", россиянин, предоставил деньги Парнасу и Фруману для того, чтобы они сделали пожертвования в июле 2018 года и апреле 2019-го. В частности, речь идет о $325 тысячах фонда кампании Трампа. Эти деньги, а также вклад в размере $15 тысяч на фонд генерального прокурора Западной Вирджинии Патрика Морриси были сделаны от имени компании по экспорту природного газа. Парнас и Фруман выступают ее учредителями, но она, похоже, не ведет никакой деятельности.

"Растет интерес к Фирташу и в связи с тем, какую роль он играл", - сказал Джейми Раскин.

"Его связь с Владимиром Путиным и Россией также является тем, что необходимо изучить", - добавил он.