Массовая эвакуация в Калифорнии: обновленные данные

Свыше 90 тысяч человек пришлось эвакуировать в следствии лесных пожаров в штате Калифорния. Об этом говорится в сообщении ВВС.
В частности сообщается, что на севере Калифорнии, приказ покинуть свои дома, получило свыше 90 тысяч человек.
Кроме этого, из-за постоянного увеличения площади пожаров, без электричества могут остаться порядка двух миллионов человек.
Как сообщалось ранее, пожар на севере Калифорнии начался 23 октября. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по лесным массивам. В данный момент площадь пожара превысила 4 тысячи гектар.