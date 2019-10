Стрельба в Техасе: 14 пострадавших и 2 погибших (Видео)

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы на студенческой вечеринке в американском Гринвилле, штат Техас.

Об этом сообщает Mirror.

Чиновники подтвердили ранение 14 человек. Стрелок с полуавтоматической винтовкой ворвался на студенческий вечер Коммерческого колледжа A&M и открыл беспорядочный огонь.

A #massshooting has unfolded at a university event in Greenville, Texas. Early reports say two people have been killed and 20 injured after the incident at a homecoming party. pic.twitter.com/amHnOhrswM

—(@someknew) October 27, 2019