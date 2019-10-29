Должен ли экс-заместитель Болтона свидетельствовать в Конгрессе: решение суда

Новости мира:Чарльз Купперман будет давать показания по делу об импичменте Трампа.

Суд принял решение должен ли свидетельствовать Конгрессу США экс-заместитель помощника главы Белого дома США по делу об импичменте Трампа.

Об этом сообщает издание The Hill.

Отмечается, что суд постановил назначить Чарльзу Купперману слушания на четверг, который вчера отказался явиться в Конгресс.

В то же время Адам Шифф считает, что Купперман повел себя неуважительно к Конгрессу. По его словам, у экс-заместителя Болтона не было законных оснований для игнорирования слушаний по импичменту Трампа.

Напомним, вчера экс-заместитель помощника Трампа по вопросам нацбезопасности Чарльз Купперман отказался дать показания Палате представителей в ходе процедуры импичмента президента США. Причиной своего отказа Купперман назвал то, что он ожидает постановление суда для проведения его допроса.