"Люди, о которых я даже не слышал": Трамп о свидетелях по делу об импичменте

Глава Белого дома США возмущен, что в рамках процедуры его импичмента свидетельствовали люди, о которых "он даже не слышал".

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Почему люди, о которых я даже не слышал, дают свидетельские показание о телефонном разговоре", - спросил Трамп.

Why are people that I never even heard of testifying about the call. Just READ THE CALL TRANSCRIPT AND THE IMPEACHMENT HOAX IS OVER! Ukrain said NO PRESSURE. https://t.co/VYmW8bYcgS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019