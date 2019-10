Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в саммит G7

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию против участия России в саммите стран "Большой семерки" (G7).

Об этом сообщил в Twitter автор резолюции конгрессмен Альбио Сирейс.

В документе отмечается, что Россию нельзя допускать на саммит G7 до тех пор, пока руководство страны не начнет уважать территориальную целостность других государств. По словам конгрессмена, участие России в саммите "Большой семерки" является неприемлемым из-за незаконной оккупации ею части Восточной Украины, дестабилизации Ближнего Востока и многочисленных нарушений прав человека.

The Committee unanimously passed my resolution, H.Res.546, disapproving of Russia’s inclusion in future G7 summits until it respects the territorial sovereignty of its neighbors and the standards of democratic societies. https://t.co/EuZLQw2rFL

— Albio Sires (@RepSires) 30 октября 2019 г.