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Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в саммит G7

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в саммит G7
07:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Комитет по иностранным делам Конгресса единогласно принял резолюцию, которая выступает против участия России в Большой семерке.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию против участия России в саммите стран "Большой семерки" (G7).

Об этом сообщил в Twitter автор резолюции конгрессмен Альбио Сирейс.

В документе отмечается, что Россию нельзя допускать на саммит G7 до тех пор, пока руководство страны не начнет уважать территориальную целостность других государств. По словам конгрессмена, участие России в саммите "Большой семерки" является неприемлемым из-за незаконной оккупации ею части Восточной Украины, дестабилизации Ближнего Востока и многочисленных нарушений прав человека.

24−26 августа во Франции состоялся 45-й саммит лидеров стран Большой семерки. Встреча прошла в городе Биарриц.

Перед переговорами, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что"безусловно" поддержал бы возвращение России в G8.

Также Трамп выступил за приглашение президента РФ Владимира Путина на саммитгруппы в 2020 году в качестве гостя. Большинство лидеров G7 отказались поддержать идею Трампа, так как причины исключения РФ из клуба остаются в силе.

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США, Россия, Конгресс США, G7, Большая семерка.
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