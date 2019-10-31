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Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа

Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа
19:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Ни один из республиканцев не проголосовал за резолюцию.

Палата представителей американского Конгресса, контролируемая демократами, большинством голосов утвердил резолюцию в поддержку процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Палата представителей американского Конгресса, которая контролируется демократами, большинством голосов утвердила резолюцию в поддержку процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Голосование состоялось в четверг.

Документ поддержали 232 законодателя, против высказались 196 конгрессменов. При этом, ни один из республиканцев не проголосовал за резолюцию.

В то же время двое демократов, представляющих округа, где Трамп получил большинство на прошлых президентских выборах, высказались против инициативы однопартийцев.

Резолюция устанавливает правила и процедуры проведения слушаний свидетелей, в том числе официальных должностных лиц и бывших чиновников администрации Трампа, а также вызова повестками документов, связанных с расследованием.

Голосование в Конгрессе, которое, по сути, является первым в рамках расследования по импичменту, считается важным шагом в этом процессе. Тем не менее, демократы вынуждены пойти на этот шаг под давлением заявлений республиканцев в нарушении процедурных норм, а также после отказа администрации Трампа предоставлять документы и разрешать чиновникам выступать на слушаниях.

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Напомним, расследование по импичменту главы Белого дома было инициировано в конце сентября демократическим большинством в Палате представителей Конгресса США.

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США, Конгресс, Импичмент, Президент США, Дональд Трамп.
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