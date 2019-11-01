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Пятница, 01.11.2019
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Трамп о Джонсоне: Правильный парень для этих времен

Трамп о Джонсоне: Правильный парень для этих времен
00:40 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Трамп поддержал Джонсона, но раскритиковал его соглашение о Brexit.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал соглашение о Brexit, заявив, что она ограничивает способность США вести будущую торговлю с Британией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По словам Трампа, без соглашения две страны могли бы сделать во много раз больше, чем сейчас.

Однако он похвалил премьера Британии Бориса Джонсона, назвав его "правильным парнем для этих времен".

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Президент США также нанес удар по лидеру лейбористов Джереми Корбину, заявив, что он будет "очень плохим" в качестве премьер-министра.

В ответ Корбин обвинил Трампа в "попытке вмешаться в британские выборы и помочь его другу Борису Джонсону".

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И Джереми Корбин, и Борис Джонсон борются за будущее кресло премьера, причем лидер консерваторов обещает вывести Британию из ЕС как можно скорее, а лидер лейбористов обещает еще один референдум.

Найджел Фарадж, который проводил кампанию за референдум о выходе из ЕС и который является другом и поклонником Трампа, также планирует баллотироваться на досрочных выборах в качестве лидера недавно сформированной партии Brexit.

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Трамп сказал, что лидер партии Brexit и Борис Джонсон должны объединиться, чтобы создать "непреодолимую силу" в британской политике.

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Великобритания, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Джереми Корбин, Brexit.
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