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Стенограмму разговора Трампа с Зеленским публиковать не будут: в ОПУ объяснили почему

Стенограмму разговора Трампа с Зеленским публиковать не будут: в ОПУ объяснили почему
00:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ОПУ

Новости Украины:У Зеленского объяснили, почему не опубликуют стенограмму разговора с Трампом.

Офис Президента Украины не будет публиковать стенограмму разговора главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в ответе АП на информационный запрос народного депутата Алексея Гончаренко, фото которого депутат разместил на своей странице в Facebook.

"Пришел ответ из Офиса Президента. Публиковать версию разговора Трампа с Зеленским не будут, ибо "не предусмотрен порядок публикации". А могли бы опубликовать и закончить все разговоры как в наших, так и зарубежных СМИ", — отметил депутат.

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В частности, в ответе на запрос говорится, что "законодательством Украины не предусмотрен порядок обнародования стенограмм телефонных бесед Президента Украины с иностранными лидерами, ознакомления с их содержанием лиц, которые не были участниками соответствующего мероприятия".

Как сообщалось, 25 июля состоялся телефонный разговор Президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. За неделю до этого Трамп распорядился приостановить обеспечение оборонной помощи Украине.

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После публикации 25 сентября текста разговора и жалобы агента американской разведки о возможном давлении главы Белого дома на Украину, чтобы заставить ее провести расследование против бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына Хантера, демократы в Палате представителей инициировали формальную процедуру импичмента президента США.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко.
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