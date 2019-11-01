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Госдеп США обнародует документы по "украинскому делу"

Госдеп США обнародует документы по "украинскому делу"
04:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Госдеп США согласился опубликовать документы, связанные с Украиной.

Госдепартамент США по требованию суда согласился опубликовать документы, связанные с политикой администрации президента в отношении Украины и адвокатом Дональда Трампа - Руди Джулиани, сообщает правозащитная общественная организация American Oversight в своем заявлении.

Согласно ему, Госдепартамент согласился передать несколько категорий записей, связанных с Украиной, с "соответствующими исправлениями" для American Oversight к 22 ноября 2019 года.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство должно предоставить организации переписку между Джулиани и некоторыми советниками госсекретаря Майка Помпео, включая советника Госдепартамента Ульриха Брехбуля и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.

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Туда же будут включены текстовые сообщения, переписка в мессенджерах, электронные письма и записи в календаре.

Госдепартамент также согласился подготовить документы, отражающие общение между некоторыми правительственными чиновниками и любыми неправительственными лицами в отношении бывшего посла США на Украине Мари Йованович. Отмечается, что поиск будет ограничен сообщениями между Помпео, Брехбулем и замгоссекретаря Джоном Салливаном.

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Решение, обязывающее Госдепартамент предоставить запрашиваемую информацию, было принято федеральным судом в ответ на иск American Oversight более недели назад.

Судья постановил, что у ведомства есть 30 дней, чтобы передать документы.

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Украина, Импичмент, Дональд Трамп, Госдеп США.
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