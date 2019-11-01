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Пристайко о разговоре Трампа и Зеленского: Я не считаю это скандалом

Пристайко о разговоре Трампа и Зеленского: Я не считаю это скандалом
00:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко убежден, что скандал Зеленского и Трампа не повлиял на отношения между странами.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заверил, что скандал с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом США Дональдом Трампом не повлиял на отношения между странами.

Об этом он рассказал в интервью ТСН, передает УНН.

"...Работа происходит так, как она происходила. Давайте не забывать, что обычный дипломатический канал общения - Государственный департамент США и Министерство иностранных дел Украины. Этот канал открыт и продолжает работать. Он вообще не был привлечен ко всем этим событиям, которое вы назвали скандалом. Я в принципе считаю, что это не стало скандалом. Да, действительно, происходит расследование сейчас и некоторые сотрудники, включая американское посольство здесь, были призваны к показаниям перед Конгрессом. Но это все происходит в правовом поле США. Украина не хочет быть затянутой в этот процесс и мне кажется, что нам удается стоять в стороне от вопросов и проблем, которые происходят сейчас в Вашингтоне", - отметил он.

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24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого послужили утверждения о предоставлении Трампом в июльской телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
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