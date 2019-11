Смертельное ДТП во Флориде: самолет врезался в автомобиль (Видео)

Одномоторный самолет Beechcraft Baron во время аварийной посадки в четверг врезался в автомобиль в штате Флорида. Два человека погибли.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter полиции города Окала.

"Две подтверждены жертвы были пассажирами одномоторного самолета. Зона, где инцидент, который не является дорожно-транспортным происшествием, произошел, будет перекрыта на несколько часов", - уточнили органы правопорядка.

Small plane crashes along busy road in Ocala, Florida, killing at least two people. https://t.co/2CUn7kHljq pic.twitter.com/7T4sptEzb3

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) October 31, 2019