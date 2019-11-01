Трамп: У ИГИЛ новый лидер

Новости мира:Трамп подчеркнул, что в США знают нового главу ИГИЛ.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в Вашингтоне знают нового главаря группировки ИГИЛ.

"У ИГИЛ новый лидер. Мы точно знаем, кто он!" - написал Трамп в Твиттере.

Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади в результате американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

Американский лидер заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГИЛ. Также Трамп поблагодарил сирийских курдов за их роль в операции.

Впоследствии Трамп утверждал, что также убит первый претендент на руководство в ИГИЛ. Однако при этом он не назвал его имени и не уточнил, когда он мог быть убит.