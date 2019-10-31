Пентагон опубликовал подробности ликвидации лидера ИГИЛ: фото

Новости мира:Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Центральное командование США, входящее в состав Пентагона, обнародовало фото места операции, во время которой ликвидировали Абу Бакра аль-Багдади. Центрком разместил это изображение в Twitter.

"Здесь мы видим объект атаки – помещение, где прятался Багдади. Как я уже отмечал, это уединенное жилище в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", - приводит Центрком заявление своего командующего, генерала Фрэнка Маккензи.

На представленном изображении видно в рамке прицела огражденную здание, а также несколько других сооружений и автомобилей.

"Here we see the object of the assault-the compound where Baghdadi was hiding. As I noted earlier, this isolated compound was in Idlib province in Northwest Syria" - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/VwxRJMN0rS — U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 октября 2019 г.

"Перед началом операции спецназовцев собрали в группы на территории Сирии. План по ликвидации главы террористической организации был разработан так, чтобы боевики ИГИЛ не смогли раскрыть его, а также таким образом, чтобы при выполнении операции не пострадал никто из местных жителей", - отмечается в отчете.

Убежище аль-Багдади находилось в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Дом, где скрывался глава ИГИЛ, находился примерно в 4 милях от границы с Турцией.

"Это зона, в которой мы обычно не проводили операции. Чтобы добраться до нее, понадобится около часа на вертолете с нашей базы в Сирии", - сказал Маккензи.

Перед началом операции военные призывали мирно сдаться всех, кто находился в здании. Тех, кто вышел из убежища, спецназовцы досмотрели, проверив наличие оружия, после чего отвели в сторону. По словам генерала, в доме также находились 11 детей.

Из-за отказа на требование американских военных сложить оружие были убиты четыре женщины и один мужчина. Макензи уточнил: что к ним обращались на арабском языке.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье президент США официально подтвердил, что в результате рейда американских военных в сирийской провинции Идлиб был ликвидирован лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.