Пентагон опубликовал подробности ликвидации лидера ИГИЛ: фото

Центральное командование США, входящее в состав Пентагона, обнародовало фото места операции, во время которой ликвидировали Абу Бакра аль-Багдади. Центрком разместил это изображение в Twitter.

"Здесь мы видим объект атаки – помещение, где прятался Багдади. Как я уже отмечал, это уединенное жилище в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", - приводит Центрком заявление своего командующего, генерала Фрэнка Маккензи.

На представленном изображении видно в рамке прицела огражденную здание, а также несколько других сооружений и автомобилей.

"Here we see the object of the assault-the compound where Baghdadi was hiding. As I noted earlier, this isolated compound was in Idlib province in Northwest Syria" - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/VwxRJMN0rS

