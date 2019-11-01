Расследование против Трампа может охватить не только Украину

Новости мира:В Конгрессе США не исключают, что расследование по импичменту Трампа "зацепит" не только Украину

Расследование по импичменту президента США, инициированное демократами в Палате представителей после возникновения подозрений о давлении Дональда Трампа на Украину, может охватить и другие вопросы, однако, это зависит от юрисдикции комитетов.

Об этом рассказала в интервью телеканалу Bloomberg TV в пятницу спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Отчет Мюллера содержал 11 предостережений относительно обструкции правосудию. Возможно, некоторые из них станут частью этого (расследования - ред.)", - отметила спикер.

Она подчеркнула, что у Конгресса "нет другого выбора", упрекнув республиканцев в том, что они продолжают защищать президента.

"Мы приняли присягу защищать и оберегать нашу демократию, и именно это стало объектом нападения с его (президента Трампа - ред.) стороны", - подчеркнула она.

Как известно, демократы инициировали расследование по импичменту президента Трампа в конце сентября этого года. Нэнси Пелоси, как один из высокопоставленных членов, Демократической партии в Конгрессе лично объявила о начале этого расследования в Палате представителей.