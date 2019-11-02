Трамп: Перемирие в Сирии соблюдается очень хорошо

Новости мира:Трамп рассказал о прекращении огня в Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что прекращение огня в северо-восточной Сирии, куда Турция направила войска, соблюдается очень хорошо.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп также сказал, что у него очень хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напоминаем, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приветствует достигнутые Турцией и США договоренности о пятидневном прекращении огня и приостановке турецкой операции на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении ООН.