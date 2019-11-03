США просит у Великобритании предоставить компромат на американские спецслужбы

Новости мира:Американский генпрокурор Уильям Барр просит Британию помочь с компроматом на спецслужбы США.

Генпрокурор США Уильям Барр попросил у Британии содействия в сборе компромата на американские спецслужбы.

По данным издания The Independent, такой запрос Барр направил в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Отмечается, что британские власти были сильно удивлены поступившим запросом, так как никогда не сталкивались с такой ситуацией. «Они ведь потребовали от нас помочь им очернить их же спецслужбы», — заявил источник издания.

Напоминаем, Китай получил одобрение ВТО на введение пошлин на товары из США на 3,6 млрд долларов.