Трамп посетил вечер ММА в Нью-Йорке (Видео)

В ночь с 2 на 3 ноября (время киевское) в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоялся турнир по смешанным UFC 244. Его главным событием стала встреча бойцов полусреднего веса — Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза. В ходе шоу было проведено также ещё несколько громких поединков, в том числе битва Келвина Гастелума с Дарреном Тиллом и бои с участием Кевина Ли и Стивена Томпсона.

Особым гостем мероприятия стал президент США Дональд Трамп. 73-летний политик прибыл в окружении свиты и поприветствовал окружающих.

Видео можно посмотреть в "Твиттере".

Here is President Trump entering MSG for UFC 244. @jasonrubin91 pic.twitter.com/AVbbFHk6Av

— Ariel Helwani (@arielhelwani) November 3, 2019