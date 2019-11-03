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Трамп посетил вечер ММА в Нью-Йорке (Видео)

Трамп посетил вечер ММА в Нью-Йорке (Видео)
07:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости мира:Особым гостем UFC 244 стал президент США Дональд Трамп.

В ночь с 2 на 3 ноября (время киевское) в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоялся турнир по смешанным UFC 244. Его главным событием стала встреча бойцов полусреднего веса — Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза. В ходе шоу было проведено также ещё несколько громких поединков, в том числе битва Келвина Гастелума с Дарреном Тиллом и бои с участием Кевина Ли и Стивена Томпсона.

Особым гостем мероприятия стал президент США Дональд Трамп. 73-летний политик прибыл в окружении свиты и поприветствовал окружающих.

Видео можно посмотреть в "Твиттере".

Трамп известен лояльным отношением к промоушену. А по заявлениям бывшего временного чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона, президент США является его другом.

Масвидаль победил Нейта Диаза и другие результаты UFC 244 (Видео)

Победу в главном бою вечера техническим нокаутом одержал Масвидаль, после того как доктор остановил встречу перед четвёртым раундом. В ходе боя Диаз получил сильное рассечение над правым глазом.

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MMA, UFC, Дональд Трамп, Новости ММА, UFC 244.
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