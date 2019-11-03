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Масвидаль победил Нейта Диаза и другие результаты UFC 244 (Видео)

Масвидаль победил Нейта Диаза и другие результаты UFC 244 (Видео)
07:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" прошел турнир по ММА UFC 244.

В ночь с 2 на 3 ноября (время киевское) в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 244. Его главным событием стала встреча бойцов полусреднего веса — Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза.

Победу в поединке техническим нокаутом одержал Масвидаль, после того как доктор остановил встречу перед четвёртым раундом. В ходе боя Диаз получил сильное рассечение над правым глазом.

UFC 244. Основной кард

UFC представила пояс "главному засранцу"

Нейт Диаз — Хорхе Масвидаль — победа Масвидаля техническим нокаутом

Келвин Гастелум — Даррен Тилл — победа Тилла раздельным решением судей

Стивен Томпсон — Висенте Луке — победа Томпсона единогласным решением судей

Деррик Льюис — Благой Иванов — победа Льюиса раздельным решением судей

Кевин Ли — Грегор Гиллеспи — победа Гиллеспи нокаутом.

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MMA, Новости ММА, Хорхе Масвидаль, UFC 244, Нейт Диаз - Хорхе Масвидаль, Нейт Диа.
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