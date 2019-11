Масвидаль победил Нейта Диаза и другие результаты UFC 244 (Видео)

В ночь с 2 на 3 ноября (время киевское) в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 244. Его главным событием стала встреча бойцов полусреднего веса — Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза.

Победу в поединке техническим нокаутом одержал Масвидаль, после того как доктор остановил встречу перед четвёртым раундом. В ходе боя Диаз получил сильное рассечение над правым глазом.

UFC 244. Основной кард

Нейт Диаз — Хорхе Масвидаль — победа Масвидаля техническим нокаутом

