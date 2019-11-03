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"Украинское дело" Трампа: информатор готов ответить на вопросы республиканцев

"Украинское дело" Трампа: информатор готов ответить на вопросы республиканцев
20:31 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Информатор в деле об импичменте Трампа готов ответить на вопросы республиканцев.

Сотрудник американской разведки, чья докладная привела к расследованию по импичменту президента США Дональда Трампа, предложил дать ответы на письменные вопросы республиканцев из комитета Палаты представителей по разведке. Об этом сообщил телекомпании CBS News его адвокат, передает УНН.

"Адвокат иформатора, который сообщил об опасениях по поводу того, как президент ведет себя с Украиной, сказал, что предложил республиканцам из комитета Палаты представителей по разведке задавать вопросы своему клиенту напрямую, без необходимости проходить через демократическое большинство комитета", - сообщает телеканал.

Адвокат Марк Заид, как сообщается, указал, что в субботу он связался с членом Палаты представителей Девином Нуньесом, высокопоставленным членом комитета, чтобы сказать, что "его клиент готов ответить на вопросы республиканцев под присягой и беря во внимание наказание за лжесвидетельство, если законодатели представят письменные вопросы группе адвокатов информатора".

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Добавим, республиканцы, которые составляют меньшинство в Палате представителей, раньше жаловались, что имеют ограничения в деле об импичменте Трампа.

Ранее Трамп призвал информатора по разговору с Зеленским "объявиться".

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Как сообщалось, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

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Импичмент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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