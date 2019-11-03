Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Климпуш-Цинцадзе говорит об "очень опасном изменении акцентов в риторике" относительно РФ
Климпуш-Цинцадзе говорит об "очень опасном изменении акцентов в риторике" относительно РФ
"Украинское дело" Трампа: информатор готов ответить на вопросы республиканцев
"Украинское дело" Трампа: информатор готов ответить на вопросы республиканцев
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
"Захар Беркут" едет в Америку: фильм представят на American Film Market
"Захар Беркут" едет в Америку: фильм представят на American Film Market

Администрация Трампа опять запретила давать показания свидетелю по "украинскому делу"

Администрация Трампа опять запретила давать показания свидетелю по "украинскому делу"
20:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Белый дом вновь запрещает сотрудникам свидетельствовать в Конгрессе по делу импичмента Трампа.

Администрация президента США возобновила практику запрета для собственных сотрудников выступать с показаниями перед Конгрессом, это связано с расследованием относительно импичмента Дональда Трампа.

На этот раз отменены слушания чиновника администрации Роберта Блэра, который слышал разговор президентов США и Украины, сообщило Politico.

"Адвокат Блэра Уит Эллерман заявил, что Блэр не явится в понедельник в соответствии с указанием Белого дома, что базируется на советах Министерства юстиции", - отмечается в сообщении.

"Украинское дело" Трампа: информатор готов ответить на вопросы республиканцев

Роберт Блэр присутствовал во время телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля, который вызвал серьезную обеспокоенность в нескольких работников аппарата национальной безопасности США. Блэр занимает должность старшего помощника Мика Малвани, и.о. главы администрации Белого дома, известного своими неудачными заявлениями, которые подтвердили намерения кабинета Трампа надавить на Украину с целью проведения там расследования против Джо Байдена.

Блэр ранее работал в Конгрессе, сейчас он специализируется на вопросах политики национальной безопасности.

Байден о Трампе: Я не думаю, что у него есть какая-либо внешняя политика

Как сообщалось ранее, демократы в течение более месяца проводят расследование по импичменту президента США Дональда Трампа в нижней палате американского Конгресса. С этой целью законодатели вызывают на слушания, в том числе, бывших и нынешних чиновников Белого дома и Государственного департамента США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Белый дом, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Роберт Блэр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 Маникюр 2019: лучшие идеи дизайна ногтей в стиле геометрия (Фото)
03 Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"
04 Незаменимый аксессуар в холодную пору: стильные идеи, как носить шарф (Фото)
05 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Разминирование у Золотого: сколько это продлится
Разминирование у Золотого: сколько это продлится
День в ООС: ранен украинский военнослужащий
День в ООС: ранен украинский военнослужащий
Исследователи изучили свойства и структуру совершенно нового полупроводника
Исследователи изучили свойства и структуру совершенно нового полупроводника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь