Администрация Трампа опять запретила давать показания свидетелю по "украинскому делу"

Новости мира:Белый дом вновь запрещает сотрудникам свидетельствовать в Конгрессе по делу импичмента Трампа.

Администрация президента США возобновила практику запрета для собственных сотрудников выступать с показаниями перед Конгрессом, это связано с расследованием относительно импичмента Дональда Трампа.

На этот раз отменены слушания чиновника администрации Роберта Блэра, который слышал разговор президентов США и Украины, сообщило Politico.

"Адвокат Блэра Уит Эллерман заявил, что Блэр не явится в понедельник в соответствии с указанием Белого дома, что базируется на советах Министерства юстиции", - отмечается в сообщении.

Роберт Блэр присутствовал во время телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля, который вызвал серьезную обеспокоенность в нескольких работников аппарата национальной безопасности США. Блэр занимает должность старшего помощника Мика Малвани, и.о. главы администрации Белого дома, известного своими неудачными заявлениями, которые подтвердили намерения кабинета Трампа надавить на Украину с целью проведения там расследования против Джо Байдена.

Блэр ранее работал в Конгрессе, сейчас он специализируется на вопросах политики национальной безопасности.

Как сообщалось ранее, демократы в течение более месяца проводят расследование по импичменту президента США Дональда Трампа в нижней палате американского Конгресса. С этой целью законодатели вызывают на слушания, в том числе, бывших и нынешних чиновников Белого дома и Государственного департамента США.