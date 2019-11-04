Трамп уверен в своей победе на выборах президента США

Новости мира:Президент США уверен, что вся шумиха с импичментом нужна лишь демократам и лживым СМИ.

Через год (3 ноября 2020-го) в США состоятся очередные президентские выборы. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он победит и на вторых выборах и снова станет президентом страны. Об этом он заявил журналистам на лужайке Белого дома.

"Я думаю, мы получим хорошую победу. Дела у нас идут хорошо, судя по опросам", - сказал Трамп.

Правда, недавние опросы, проведенного NBC совместно с Wall Street Journal, говорят немного о другом. Импичмент президента США Дональда Трампа и отстранение его от должности президента поддерживают 49% американцев, 46% - против.

На счет вопроса импичмента, то Трамп уверяет, что это все заговор демократов и "продажных" СМИ. По его словам, демократы и работают на эти СМИ. А большинству избирателей тема импичмента, по мнению Трампа, вообще не интересна.