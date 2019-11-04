"Безобразие!": Трамп возмущен желанием Конгресса проанализировать его разговор с Зеленским

Новости мира:Трамп говорит, что нет необходимости в анализе его разговора с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп не видит причин вызывать свидетелей в Конгресс для анализа его телефонной беседы с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая стала основанием для расследования по импичменту американского лидера.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"То, что я говорил во время телефонного разговора с Президентом Украины, отлично изложено. Нет причин вызывать свидетелей, чтобы проанализировать мои слова и их смысл. Это очередная мистификация демократов, с которыми мне приходится жить со дня моего избрания (и раньше!). Безобразие!" - написал Трамп.

Как сообщалось, американские демократы больше месяца проводят расследование по импичменту президента США Дональда Трампа в нижней палате американского Конгресса. С этой целью законодатели вызывают на слушания, в том числе, бывших и нынешних чиновников Белого дома и Государственного департамента США.

После недельного перерыва и возобновления слушаний в Конгресс администрация президента США вновь запретили своим сотрудникам выступать с показаниями в деле импичмента Дональда Трампа. Так, например, из-за возобновления практики запретов 3 ноября были отменены слушания чиновника администрации Роберта Блэра, который слышал разговор президентов США и Украины.