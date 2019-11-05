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Трамп заявил о наглой атаке на США

Трамп заявил о наглой атаке на США
09:32 Сегодня Телеграф

Новости мира:Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп жестко раскритиковал спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Дональд Трамп отметил, что Пелоси должна вернуться в родной Сан-Франциско и очистить город от наркотиков, а также помочь бездомным. Об этом он заявил во время своей речи в Лексингтоне (штат Кентукки), где глава Белого дома проводил предвыборную кампанию

"Нэнси должна прекратить тратить время, вернуться в свой район в Сан-Франциско, помочь бездомным, избавиться от наркотиков", - считает 45-й президент США.

Кроме того Трамп отметил, что СМИ, Пелоси и другие представители демократического лагеря Палаты представителей тратят свое время на дело о расследовании импичмента. Президент США подчеркнул, что демократы начали "гиперпартизанскую охоту на ведьм".

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"Средства массовой информации и демократы начали еще более наглую атаку на нашу страну, занявшись безумной, гиперпартизанской охотой на ведьм, связанной с импичментом", - заявил Дональд Трамп.

Ранее президент США в своем Твиттер раскритиковал лидера демократов Пелоси за якобы трудности с речью.

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США, Президент США, Дональд Трамп, Новости США, Нэнси Пелоси.
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